Найдены снижающие риск деменции виды досуга

Neurology: занятия спортом и музыкой сократили риск развития деменции на 17 процентов

Команда китайских ученых из Шестой больницы Пекинского университета озвучила виды досуга, помогающие сократить риск развития деменции. Выводы исследования опубликованы в журнале Neurology, краткий пересказ статьи приводит издание Medical Xpress.

В ходе работы специалисты провели метаанализ, включавший в себя изучение данных 38 исследований, в которых суммарно приняли участие более двух миллионов человек без деменции. За испытуемыми наблюдали в течение трех лет, а за некоторыми и более. За это время у 74 700 пациентов развилось слабоумие. Испытуемых опрашивали об их видах досуга с помощью анкет или интервью.

Результаты показали, что увлечения теми или иными видами занятий способны снизить риски развития нейродегенеративного заболевания в целом на 17 процентов. Люди, практикующие письмо или чтение ради удовольствия, изготавливающие поделки, занимающиеся играми или музыкой имели риск развития этой болезни на 23 процента ниже, чем пациенты не имеющие подобных хобби. Физические нагрузки, включающие в себя ходьбу, бег, плавание, езду на велосипеде, занятия спортом, йогу и танцы, на 17 процентов уменьшали риск развития деменции.

Ранее сотрудники Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе (JHUSOM) вычислили, что структурные или функциональные нарушения в левом предсердии повышают шансы заболеть слабоумием на 35 процентов.