Россия заявила о готовности помочь организовать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Постпред Ульянов заявил о готовности России помочь организовать визит МАГАТЭ на ЗАЭС

Россия готова оказать помощь в организации визита международной миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в Telegram написал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«На сегодняшнем заседании СБ ООН генеральный директор МАГАТЭ господин Рафаэль Гросси подробно объяснил, почему существует срочная необходимость визита международной миссии на Запорожскую АЭС. Россия незамедлительно подтвердила готовность оказать помощь в организации этой миссии», — сообщил дипломат.

Ульянов отметил, что представитель США в ходе заседания «повторил весь набор привычных нарративов и лозунгов, при этом, ожидаемо, не призвал Украину прекратить обстрелы Запорожской АЭС».

11 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об отсутствии «немедленной угрозы» ядерной безопасности на атомной электростанции. Но ситуация, по словам чиновника, может принять иной характер.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. В результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.