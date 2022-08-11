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Мэр Берлина пообещала пранкерам помочь организовать гей-парад в Киеве

Мэр Берлина в ходе розыгрыша пообещала пранкерам помочь организовать гей-парад в Киеве

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) от имени мэра Киева Виталия Кличко позвонили мэру Берлина Франциске Гиффай и попросили ее помочь в организации гей-парада в Киеве. В ходе розыгрыша глава немецкой столицы рассказала, что у Берлина большой опыт в проведение ЛГБТ-парадов, и пообещала коллеге из Киева экспертную помощь в этом вопросе. Запись их разговора пранкеры опубликовали с своем Telegram-канале.

«Да, действительно, в нашем городе есть большой опыт по проведению ЛГБТ-парадов. Берлин даже является своего рода таким символом радуги в Европе. Очередной парад пройдет у нас 23 июля. Более того, у нас в правительстве есть специальный отдел, который занимается именно работой с многообразием взглядов и дискриминацией», — сказала мэр Берлина. Она пообещала фейковому Кличко прислать контакты специалистов, которые помогут организовать красочный гей-парад в Киеве.

Во время разговора пранкеры также заявили, что помощь Германии Киеву была разворована. В ответ на это мэр Берлина выразила сожаление и понадеялась, что те, кто ее украл все-таки отправят хоть что-то на помощь людям. При этом Гиффай подтвердила намерения Берлина и дальше предоставлять помощь Украине.

10 августа Вован и Лексус опубликовали запись разговора с мэром Мадрида Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой, с которым они тоже пообщались от лица Кличко. В ходе беседы они попросили его устроить в испанской столице гей-парад имени лидера украинских националистов Степана Бандеры в поддержку Украины. Кроме того, мэр Мадрида пообещал при необходимости депортировать из страны мужчин с Украины, чтобы они участвовали в боевых действиях. До этого пранкеры, притворившись Кличко, звонили мэру Вены Михаэлю Людвигу и мэру Будапешта Гергею Карачону.

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Денис Савосин
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