Пранкеры Вован и Лексус позвонили мэру Мадрида от имени Кличко

Пранкеры Вован и Лексус от имени Кличко попросили мэра Мадрида депортировать украинцев

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе Луису Мартинес-Альмейде, притворившись мэром Киева Виталием Кличко. В разговоре с ними Мартинес-Альмейда заявил, что Мадрид при необходимости может депортировать из страны мужчин с Украины, чтобы они участвовали в боевых действиях. Запись их беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Во время разговора фейковый Кличко попросил мэра испанской столицы помочь отправить на родину мужчин с украинским гражданством. Мартинес-Альмейда заявил, что поддерживает эту идею. «Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации людей на Украину», — сказал мэр испанской столицы.

Он также признался, что рост цен на энергию стал причиной для беспокойства во всей Европе. В то же время он заявил, что Испании «важнее поддерживать Украину, чем покупать природные ресурсы у России».

Ранее в августе пранкеры от имени Кличко позвонили мэру Вены Михаэлю Людвигу и мэру Будапешта Гергею Карачону. Глава австрийской столицы в разговоре с Воланом и Лексусом отказался проводить в городе фестиваль имени украинского националиста Степана Бандеры. В ответ на просьбу фейкового Кличко отобрать недвижимость у россиян и передать ее украинцам, Людвиг заявил: «Это большая проблема не только для Вены, но и для всего Европейского союза, и решение этому вопросу должна найти Европейская комиссия».

Мэр Будапешта в ходе разговора признался, что рад антироссийским санкциям, а также заявил, что режиму премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго».