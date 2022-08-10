Пранкеры Вован и Лексус попросили мэра Мадрида устроить гей-парад имени Бандеры

Российские пранкеры Вован и Лексус попросили мэра Мадрида провести гей-парад имени Бандеры

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили мэру Мадрида Хосе Луису Мартинесу-Альмейде и, представившись его коллегой из Киева Виталием Кличко, попросили устроить в испанской столице гей-парад имени лидера украинских националистов Степана Бандеры. Запись их разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров.

Вован и Лексус попросили Мартинеса-Альмейду провести в Мадриде гей-фестиваль в поддержку Украины. В ответ на это мэр заявил, что через две недели в городе пройдет крупный гей-парад. «Я говорю про гей-фестиваль имени Бандеры. Это наш национальный герой», — уточнил фейковый Кличко. Он также утвердительно ответил на вопрос о том, является ли Бандера иконой гей-сообщества на Украине.

Мартинес-Альмейда поинтересовался, планирует ли Бандера посетить гей-парад в Мадриде, и, узнав о его смерти, принес соболезнования. Затем мэр испанской столицы пригласил на мероприятие своего собеседника.

Пранкеры также попросили Мартинеса-Альмейду помочь депортировать на родину мужчин с украинским гражданством, мэр испанской столицы поддержал эту идею. «Я думаю, что, несомненно, необходимо еще больше солдат для участия в боевых действиях против России. И Мадрид на сегодня обладает транспортными возможностями, если такая необходимость возникнет, для депортации людей на Украину», — сказал он.

Ранее в августе пранкеры от имени Кличко позвонили мэру Вены Михаэлю Людвигу и мэру Будапешта Гергею Карачону. Разговаривая с главой австрийской столицы, они попросили отобрать недвижимость у россиян и передать ее украинцам. Мэр Будапешта во время беседы с пранкерами заявил, что режиму премьера Венгрии Виктора Орбана «осталось недолго». Он также признался, что рад антироссийским санкциям.