В Совфеде назвали риски повышения МРОТ до 30 тысяч рублей

Сенатор Святенко предупредила о росте числа серых схем при резком повышении МРОТ

Далеко не все работодатели могут выплачивать сотрудникам зарплату существенно выше установленного сейчас минимального размера оплаты труда (МРОТ). Главные риски повышения этого минимума вдвое, до 30 тысяч рублей, в беседе с «Лентой.ру» назвала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Серые схемы

С 1 июня 2022 года МРОТ в России составляет 15 279 рублей. При этом Трудовой кодекс позволяет регионам устанавливать свой минимум, но не ниже уровня, прописанного в федеральном законе. Резкое повышение поставит в сложное положение многих работодателей, уверена Инна Святенко.

«Работодатели, согласно законодательству, оплачивают труд не ниже МРОТ. И сейчас установлен тот сбалансированный минимальный размер оплаты труда, который под силу работодателям во всех регионах страны», — объяснила сенатор.

Есть риск, что, повысив МРОТ до 30 тысяч, многие работодатели уйдут в серые схемы и, как следствие, будут нарушены социальные гарантии работников Инна Святенко российский сенатор

Как нужно повышать МРОТ?

Минимальный размер оплаты труда нужно регулярно пересматривать, а при необходимости повышать, уверена член верхней палаты российского парламента. При этом важно учитывать множество факторов, утверждает она.

«На сегодняшний день законодательством установлена индексация МРОТ и возможность его ежегодного изменения. С учетом и инфляции, и бюджетного процесса мы видим, что у нас уже МРОТ увеличивается. Уверена, что цели авторов инициативы были благие, но еще необходимо серьезно поработать вместе с органами исполнительной власти — и с Минфином, и с Министерством труда, и с другими министерствами», — заключила Инна Святенко.

Предложение о повышении МРОТ

11 августа депутаты думской фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта утверждают, что механизм расчета МРОТ в размере 42 процентов от медианной зарплаты по стране за предыдущий год не привел к увеличению показателя.