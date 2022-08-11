Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде назвали риски повышения МРОТ до 30 тысяч рублей

Сенатор Святенко предупредила о росте числа серых схем при резком повышении МРОТ

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Далеко не все работодатели могут выплачивать сотрудникам зарплату существенно выше установленного сейчас минимального размера оплаты труда (МРОТ). Главные риски повышения этого минимума вдвое, до 30 тысяч рублей, в беседе с «Лентой.ру» назвала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Серые схемы

С 1 июня 2022 года МРОТ в России составляет 15 279 рублей. При этом Трудовой кодекс позволяет регионам устанавливать свой минимум, но не ниже уровня, прописанного в федеральном законе. Резкое повышение поставит в сложное положение многих работодателей, уверена Инна Святенко.

«Работодатели, согласно законодательству, оплачивают труд не ниже МРОТ. И сейчас установлен тот сбалансированный минимальный размер оплаты труда, который под силу работодателям во всех регионах страны», — объяснила сенатор.

Есть риск, что, повысив МРОТ до 30 тысяч, многие работодатели уйдут в серые схемы и, как следствие, будут нарушены социальные гарантии работников

Инна Святенкороссийский сенатор

Как нужно повышать МРОТ?

Минимальный размер оплаты труда нужно регулярно пересматривать, а при необходимости повышать, уверена член верхней палаты российского парламента. При этом важно учитывать множество факторов, утверждает она.

«На сегодняшний день законодательством установлена индексация МРОТ и возможность его ежегодного изменения. С учетом и инфляции, и бюджетного процесса мы видим, что у нас уже МРОТ увеличивается. Уверена, что цели авторов инициативы были благие, но еще необходимо серьезно поработать вместе с органами исполнительной власти — и с Минфином, и с Министерством труда, и с другими министерствами», — заключила Инна Святенко.

Материалы по теме:
Россиянам рассказали о повышении привязанных к МРОТ зарплат
Россиянам рассказали о повышении привязанных к МРОТ зарплат
24 июня 2022
Стипендии российским студентам предложили поднять до уровня МРОТ
Стипендии российским студентам предложили поднять до уровня МРОТ
28 июля 2022

Предложение о повышении МРОТ

11 августа депутаты думской фракции ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект с предложением повысить МРОТ до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года.

«Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы законопроекта утверждают, что механизм расчета МРОТ в размере 42 процентов от медианной зарплаты по стране за предыдущий год не привел к увеличению показателя.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о трех ударах ВСУ в район хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС
В России захотели ввести налог для владельцев дорогой недвижимости
Момент ДТП с четырьмя погибшими в российском регионе попал на видео
Суд в Белоруссии ужесточил режим заключения Сергею Тихановскому
Украинскому зерну нашли нового покупателя после отказа клиента из Ливана
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти
Страны G7 призвали Индонезию поддержать ограничение цен на российскую нефть
Warner Bros. рассмотрит отмену выхода «Флэша» из-за скандалов с участием Миллера
Вышел смартфон с рекордной камерой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.