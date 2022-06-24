Россиянам рассказали о повышении привязанных к МРОТ зарплат

«Прайм»: доход россиян с зарплатой в размере МРОТ увеличится с 1 июля

Директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев рассказал россиянам о повышении зарплат, привязанных к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), в беседе с агентством «Прайм».

Дударев напомнил, что в июне МРОТ в России увеличился на 10 процентов и теперь составляет 15 279 рублей. Поэтому компании, установившие зарплаты для своих сотрудников с привязкой к этому показателю, будут обязаны их пересмотреть.

При этом районные, «северные» коэффициенты и надбавка за стаж в МРОТ не входят, а начисляются сверх него, отметил эксперт. Зарплата за месяц должна быть не ниже этого показателя, при этом оклад может быть меньше МРОТ. «В этом случае работодатель вправе не менять структуру выплаты сотрудникам», — пояснил он.

Если же оклад равен МРОТ, то возможно несколько вариантов изменения зарплаты. В случае, если надбавка остается прежней, то совокупный доход увеличится на разницу увеличения минимального размера оплаты труда. «Если же размер надбавки работодатель может регулировать в одностороннем порядке, то надбавка может быть уменьшена пропорционально повышению МРОТ, и общая сумма ФОТ компании не изменится», — добавил Дударев. При этом и оклад, и надбавка увеличатся тогда, когда надбавка устанавливается в процентном соотношении от оклада.