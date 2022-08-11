Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Два пропавших в Красноярском крае частных вертолета вышли на связь

Два пропавших в Красноярском крае частных вертолета вышли на связь и продолжают полет

Фото: De Visu / Shutterstock

Экипажи двух частных вертолетов Robinson, которые пропали с радаров в Красноярском крае, вышли на связь. На данный момент оба борта продолжают полет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Оба вертолета вышли на связь. Они продолжают полет, о проблемах не докладывали», — объяснил источник агентства.

О пропаже одного частного вертолета стало известно 11 августа. По данным источника РЕН ТВ, борт вылетел из Норильска в Путоранский заповедник, а пилот вертолета не вышел на связь в установленное время.

Позднее сообщили о пропаже второго частного вертолета. На их поиски вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Ранее, 2 июля, другой частный вертолет Robinson пропал без вести в Хакасии. Сначала борт пропал со связи, а потом подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Германии рассказали о сложностях установления потолка цен на нефть из России
Стоматологи рассказали о вреде некоторых отбеливающих зубных паст
Про Фантомаса выпустят новые фильм и сериал
Зеленский призвал технологически изолировать Россию
Российские полицейские приняли школьника за закладчика и избили его
ВСУ ударили по Запорожской АЭС второй раз за день
Российский чиновник на видео сварил друзьям-академикам уху из краснокнижной рыбы
В России продемонстрируют станцию обнаружения целей ЗРК «Викинг»
Летящий экстремально низко самолет распугал туристов на пляже и попал на видео
Россияне рекордно закупились валютой и вывели миллиарды долларов за рубеж
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.