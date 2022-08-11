Два пропавших в Красноярском крае частных вертолета вышли на связь

Два пропавших в Красноярском крае частных вертолета вышли на связь и продолжают полет

Экипажи двух частных вертолетов Robinson, которые пропали с радаров в Красноярском крае, вышли на связь. На данный момент оба борта продолжают полет, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Оба вертолета вышли на связь. Они продолжают полет, о проблемах не докладывали», — объяснил источник агентства.

О пропаже одного частного вертолета стало известно 11 августа. По данным источника РЕН ТВ, борт вылетел из Норильска в Путоранский заповедник, а пилот вертолета не вышел на связь в установленное время.

Позднее сообщили о пропаже второго частного вертолета. На их поиски вылетел спасательный вертолет Ми-8.

Ранее, 2 июля, другой частный вертолет Robinson пропал без вести в Хакасии. Сначала борт пропал со связи, а потом подал сигнал бедствия в автоматическом режиме в Таштыпском районе.