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Стало известно о пропаже вертолета в российском регионе

РЕН ТВ: вертолет Robinson пропал с радаров в Красноярском крае
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Anton Kuzyakin / Globallookpress.com

В Красноярском крае с радаров пропал вертолет Robinson. Об этом стало известно источнику РЕН ТВ.

По его данным, воздушное судно вылетело из Норильска в Путоранский заповедник. Пилот вертолета не вышел на связь в установленное время. Сотрудники экстренных служб готовятся вылететь на поиски Robinson.

Информацию о пропаже вертолета в российском регионе подтвердили источники РИА Новости и «Интерфакса».

В начале августа в природном парке Налычево Камчатского края вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку. На борту находился один человек, он не пострадал.

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Анастасия Шейкина
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