Россия рассказала о ходе переговоров по обмену заключенными с США

В МИД заявили, что переговоры по обмену заключенными с США ведутся компетентными органами

Переговоры по обмену заключенными между Россией и США ведутся компетентными органами. Об этом в четверг, 11 августа, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев, передает РИА Новости.

«Действительно, 5 августа глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность нашей страны обсуждать эту проблему в рамках того канала, который был согласован президентами России и США. Были даны поручения уполномоченным структурам осуществлять переговоры. Они ведутся компетентными органами», — сказал он.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы пойти на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. По ее словам, администрация США считает, что для достижения договоренности об обмене заключенными между США и Россией не следует «вести переговоры публично».

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду гашишного масла. Также осужденной предъявили штраф в 1 миллион рублей.

Администрация США предлагает России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал Белый дом. Как рассказали источники CNN, такое предложение было направлено Москве в июле.