США заявили о готовности пойти на «экстраординарные» меры для обмена Грайнер

США приготовились пойти на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Грайнер

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы пойти на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что российским властям сделали «существенное» предложение, и американская администрация настроена на продолжение межправительственного обсуждения проблемы заключенных.

Что касается Бриттни Грайнер, мы намерены принять экстраординарные меры... чтобы она вернулась домой. Мы положили на стол существенное предложение. Мы намерены продолжать этот межправительственный диалог Карин Жан-Пьер официальный представитель Белого дома

Как заявила Жан-Пьер, администрация США считает, что для достижения договоренности об обмене заключенными между США и Россией не следует «вести переговоры публично».

Мы хотим, чтобы она вернулась домой. Президент ясно дал это понять Карин Жан-Пьер официальный представитель Белого дома

Обмен заключенных

В июле телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация США предлагает России обменять предпринимателя Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер, эту идею поддержал президент Джо Байден.

Как рассказали источники, такое предложение было направлено Москве в июле. Однако его детали они уточнять не стали. По их словам, дальнейшее развитие событий зависит от России.

Позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США призывают Россию принять уже сделанное Вашингтоном Москве предложение об обмене заключенными, не хотят обсуждать детали публично.

По его словам, Вашингтон и Москва «усердно работают на межправительственном уровне» над этим вопросом.

Контрабанда наркотиков

4 августа Химкинский суд признал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер виновной в контрабанде наркотиков. Как рассказала судья Анна Сотникова, американка признана виновной по статье 228 («Незаконное приобретение, хранение наркотиков)» и 229 («Контрабанда наркотических средств в значительном размере») УК РФ. Приговор будет озвучен позднее.

Грайнер была задержана 17 февраля в столичном аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили несколько вейпов с запрещенным маслом каннабиса. После этого спортсменка была заключена под стражу.

Дело Бриттни Грайнер вызвало огромный общественный резонанс в США: многие встали на защиту спортсменки. Девушку поддержал даже Байден, передав ей письмо.