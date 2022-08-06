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В США посчитали полезным «вести переговоры публично» с Россией

В США посчитали полезным «вести переговоры публично» по обмену заключенными с Россией

Фото: Pixabay

Администрация США считает, что для достижения договоренности об обмене заключенными между США и Россией не следует «вести переговоры публично». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы она вернулась домой. Президент ясно дал это понять», — сказала представитель Белого дома, говоря об осужденной в РФ за контрабанду и хранение наркотиков американской спортсменке Бриттни Грайнер.

Ранее Жан-Пьер заявила, что США готовы пойти на «экстраординарные» меры для освобождения баскетболистки Бриттни Грайнер, которая находится под стражей в России. Как считает Вашингтон, сделка приведет к возвращению на родину Грайнер, которую приговорили к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, и еще одного американца Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок за шпионаж. При этом американские власти не уточнили, что Москва получит взамен.

4 августа Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима за контрабанду гашишного масла. Также осужденной предъявили штраф в 1 миллион рублей. Ее адвокат Мария Благоволина заявила агентству, что защита в ближайшее время планирует подать апелляционную жалобу.

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Марина Совина
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