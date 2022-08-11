Возникшую после обстрела ВСУ утечку аммиака на пивзаводе в Донецке остановили

В МЧС ДНР заявили об остановке утечки аммиака на пивоваренном заводе в Донецке

Утечку аммиака на Донецком пивоваренном заводе, возникшую при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ), удалось остановить. Об этом сообщило МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Telegram.

Как следует из сообщения, в настоящий момент сотрудники МЧС республики ликвидируют возгорание на складе готовой продукции. Для ликвидации привлечено 13 единиц техники и 51 человек.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На территории завода горит пластиковая тара и поддоны. По предварительной информации, в результате обстрела украинскими войсками пивзавода в Донецке погиб один человек, еще два пострадали.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня выразило мнение, что стрельба со стороны ВСУ по пивзаводу в Донецке могла быть целенаправленной.