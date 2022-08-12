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Последствия обрушения части жилого дома в Омске сняли на видео

Опубликовано видео с последствиями обрушения части жилого дома в Омске

В сети появились кадры с последствиями обрушения части многоэтажного жилого дома в Омске. Снятое очевидцем видео публикует «КП» в своем Telegram-канале.

На записи видно, что рухнула угловая часть стены с первого по пятый этаж. В радиусе нескольких метров разбросаны обломки здания. На завалах работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в сети также появилось видео с моментом обрушения многоэтажки. На записи видно пробоину в основании дома, стена которого в какой-то момент начинает рушиться.

Константин Лысяков
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