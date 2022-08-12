Стали известны подробности о судах жильцов обрушившегося в Омске дома с властями

Омичка Дарья рассказала о судах жильцов обрушившегося дома с администрацией города

Жильцы рухнувшего в Омске дома уже год судятся с администрацией города, требуя признать жилье аварийным. И суд, и независимая экспертиза с этим согласились, но администрация все равно подавала апелляции, устанавливая только временные укрепления, рассказала местная жительница Дарья. Подробности разбирательств между сторонами она привела в разговоре с «Лентой.ру».

В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Речь идет о доме на улице 20-го Партсъезда, 53. На место выехали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

«Проблемы с домом начались еще в прошлом году, — сказала Дарья. — Начала рушиться стена, там, где находились душевые. Жильцы уже год судятся с администрацией. Независимая экспертиза и суд признали дом аварийным, но администрация подает апелляции и заставляет службу капитального ремонта делать временные укрепления. А служба отписывается, что у них нет столько денег, чтоб отремонтировать дом. Нужно больше 12 миллионов».

Женщина утверждает, что жильцы неоднократно просили о расселении, но им отвечали, что дом пригоден для жилья.

«Единственное, что в итоге сделали, — это туалеты закрыли. И поставили возле дома биотуалет», — сказала Дарья.

Ранее Сергей Шелест, мэр Омска, где обрушилась часть жилого многоэтажного дома, поручил организовать места для временного размещения жильцов.