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Стали известны подробности о судах жильцов обрушившегося в Омске дома с властями

Омичка Дарья рассказала о судах жильцов обрушившегося дома с администрацией города

Фото: Shutterstock

Жильцы рухнувшего в Омске дома уже год судятся с администрацией города, требуя признать жилье аварийным. И суд, и независимая экспертиза с этим согласились, но администрация все равно подавала апелляции, устанавливая только временные укрепления, рассказала местная жительница Дарья. Подробности разбирательств между сторонами она привела в разговоре с «Лентой.ру».

В Омске обрушилась часть пятиэтажного жилого дома. Речь идет о доме на улице 20-го Партсъезда, 53. На место выехали спасатели. Информация о пострадавших уточняется.

«Проблемы с домом начались еще в прошлом году, — сказала Дарья. — Начала рушиться стена, там, где находились душевые. Жильцы уже год судятся с администрацией. Независимая экспертиза и суд признали дом аварийным, но администрация подает апелляции и заставляет службу капитального ремонта делать временные укрепления. А служба отписывается, что у них нет столько денег, чтоб отремонтировать дом. Нужно больше 12 миллионов».

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Женщина утверждает, что жильцы неоднократно просили о расселении, но им отвечали, что дом пригоден для жилья.

«Единственное, что в итоге сделали, — это туалеты закрыли. И поставили возле дома биотуалет», — сказала Дарья.

Ранее Сергей Шелест, мэр Омска, где обрушилась часть жилого многоэтажного дома, поручил организовать места для временного размещения жильцов.

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Наталия Белова
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