Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Юрист оценил решение структуры Мосбиржи судиться в ЕС

Юрист Айрапетов допустил объективный суд по обжалованию санкций НРД
СюжетСанкции против России:

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Суд Европейского союза (ЕС) сложно назвать политизированным, считает юрист Артур Айрапетов По его словам, Национальный расчетный депозитарий (НРД), который обжалует введенные против него санкции, может рассчитывать на объективное рассмотрение. Решение структуры Мосбиржи судиться в Европе юрист оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Суд в Европе

Суд Европейского союза предполагает обжалование любых решений национальных и европейских органов Европы. По аналогии с российским законодательство объединенной Европы позволяет пересмотреть любое решение национальных и европейских органов в суде Европейского союза, отметил специалист.

«Что касается политизированности этих решений, мне доводилось посещать этот суд и участвовать в качестве слушателя по некоторым кейсам. Могу сказать, что так не заметно, что суд является каким-то политическим, принимает политически мотивированные решения», — оценил объективность выносимых решений юрист.

Есть все основания полагать, что иск может быть достаточно серьезно рассмотрен

Артур Айрапетовадвокат

Особенности иска

Особенности этих исков заключаются в том, что в большинстве случаев истцами выступают лица, которые попали под санкции Европейского союза, рассказал Артур Айрапетов.

«Подобные дела о санкциях обжалуются именно в суде Европейского союза. Насколько мне известно, практически все российские физические лица, которые попали под санкции Европейского союза, обратились в этот суд и пытаются обжаловать каждый свой кейс. Это абсолютно логичное решение — пойти и обжаловать санкции в суде Европейского союза», — заключил юрист.

Материалы по теме:
Вложения россиян в иностранные ценные бумаги снизились
Вложения россиян в иностранные ценные бумаги снизились
29 июля 2022
Европейская компания заработала миллионы евро на замороженных российских активах
Европейская компания заработала миллионы евро на замороженных российских активах
26 июля 2022
Россиянам начали предлагать избавиться от замороженных активов
Россиянам начали предлагать избавиться от замороженных активов
11 августа 2022

НРД обратился в суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить наложенные на него ограничения.

«Цель иска — доказать неправомерность и необоснованность включения НРД в санкционные списки ЕС, в результате которого пострадали российские и иностранные инвесторы», — говорится в заявлении Московской биржи.

НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг, почти полностью принадлежащий Мосбирже. Через него шли расчеты по внешнему долгу России. 3 июня ЕС ввел против него блокирующие санкции, объяснив это его высокой значимостью в российской финансовой системе. НРД назвал это чрезвычайной для него ситуацией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Сметанина
Обсудить
Последние новости
В российском городе обрушилась часть многоэтажного жилого дома
Под завалами рухнувшего в Омске жилого дома может находиться ребенок
SpaceX рассмотрят как замену «Роскосмосу» в Европе
Скандинавские страны объединились для противостояния России на Балтике
Швеция допустила производство оружия для Украины
Момент обрушения части многоэтажного жилого дома в Омске попал на видео
Россиян восхитила фотография Ренаты Литвиновой в купальнике
Лебедев назвал главный недостаток российского менталитета
Венгерский лоукостер предоставил украинцам бесплатные авиабилеты
Бывшего супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.