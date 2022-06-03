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Центральный депозитарий России заявил о чрезвычайной ситуации из-за санкций

НРД признал чрезвычайную ситуацию после внесения в санкционный список Евросоюза

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Национальный расчетный депозитарий (НРД) России признал чрезвычайной ситуацию при ведении депозитарной и банковской деятельности после внесения в санкционный список Евросоюза (ЕС). Об этом сообщается на сайте депозитария.

Подчеркивается, что по состоянию на 3 июня 2022 года центральный депозитарий не вводит дополнительных ограничений при осуществлении депозитарной деятельности. Однако при банковской деятельности НРД приостанавливает проведение операций в евро, заявили там.

Операции по списанию или зачислению денежных средств в иных иностранных валютах проводятся в обычном режиме, однако в депозитарии рекомендуют осуществлять зачисление иностранной валюты на корреспондентские счета НРД с учетом анализа рисков такого зачисления.

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В пятницу, 3 июня, Национальный расчетный депозитарий, входящий в структуру Московской биржи, попал под европейские санкции в рамках шестого пакета, поскольку он «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой», заявили в ЕС.

НРД является главным депозитарием на российском фондовом рынке по стоимости ценных бумаг, имеющим доступ к мировой финансовой системе. В начале июня Минфин объявил, что собирается обслуживать через него номинированный в иностранной валюте госдлолг и производить выплаты держателям облигаций.

Первые проблемы у НРД появились в марте после того, как европейская депозитарно-клиринговая система Clearstream заблокировала его счета, лишив российских инвесторов доступа к части ценных бумаг эмитентов из ЕС — тех, что не находятся на обслуживании в НРД. Собственные ограничения вел еще один европейский депозитарий — Euroclear. Таким образом, был разорван «мост» между российским и европейскими депозитариями.

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Марина Совина
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