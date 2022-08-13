Отсутствие Месси в числе номинантов на «Золотой мяч» объяснили

Лионель Месси остался без номинации на «Золотой мяч» из-за изменения критериев

Заместитель главного редактора издания France Football Эммануэль Бажан объяснил, почему нападающий «Пари Сен-Жермен» не попал в число номинантов на «Золотой мяч». Его слова приводит Daily Mail.

Бажан отметил, что новые критерии отбора претендентов лишили Месси места в числе номинантов. Он подчеркнул, что изначально 35-летний форвард рассматривался в качестве такового. «Изменения сыграли не в его пользу», — добавил сотрудник France Football.

В 2022-м France Football перестал учитывать влияние всей карьеры игрока. Бажан отметил также, что Месси слабо провел первый сезон в составе ПСЖ.

12 августа France Football огласил список из 30 номинантов на премию «Золотой мяч». Месси впервые с 2005 года не попал в число претендентов. Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду поспорит за награду 18-й раз подряд.