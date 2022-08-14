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Парень убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы неделю вел за нее соцсети

Парень убитой в Санкт-Петербурге порноактрисы Гришман неделю вел за нее соцсети

Фото: unsplash

Молодой человек зарезанной в Санкт-Петербурге порноактрисы Анастасии Хамловской, известной под фамилией Гришман, неделю вел социальные сети девушки от ее имени. Об этом сообщает «Вести. Дежурная часть».

Уточняется, что после инцидента жених порноактрисы, 24-летний Дмитрий Чернышев, обвиняемый в убийстве, проводил в социальных сетях конкурсы от лица Гришман и общался с ее подписчиками. В день своего задержания он опубликовал в сторис в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказ от лица подруги Хамловской, в котором она якобы утверждала, что девушка сама просила себя убить.

Тело порноактрисы с шестью ножевыми ранениями нашли в квартире на Южном шоссе через неделю после убийства. Блогершу зарезали в спальне, а затем перенесли в ванну, где тело пролежало несколько дней. О пропаже девушки в полицию сообщила ее подруга. В квартире погибшей находился наполовину собранный чемодан и разбросанные вокруг вещи.

В день, когда было обнаружено тело, полицейские задержали бойфренда девушки. Известно, что ранее он был судим за кражи и уклонение от воинской службы. Позже молодой человек признался следователям, как убил девушку. Он будет находиться в СИЗО в течение двух месяцев. Сообщалось также, что Гришман планировала выйти за него замуж.

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Дениза Мацаева
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