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Спорт

Появились подробности гибели 14-летнего хоккеиста от попадания шайбы

Причиной смерти 14-летнего хоккеиста Малкова стал множественный перелом ребра от шайбы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Отец погибшего от попадания шайбы 14-летнего хоккеиста Игорь Малков раскрыл результаты судебно-медицинской экспертизы. Подробности опубликовали «Невские Новости».

Малков заявил, что причиной смерти Всеволода стал множественный перелом ребра от воздействия тупого предмета, а также повреждение подреберного органа — сердца. Отмечается, что у Малкова не было сердечных патологий. «Считайте, как из ружья убили человека. То же самое, только с шайбой», — добавил он.

О смерти игрока стало известно 11 августа. На тренировке после щелчка защитника шайба попала Малкову в грудь в область сердца. Врач команды оказал хоккеисту первую помощь и вызвал скорую, которая реанимировала Малкова. Его доставили в больницу, где спортсмен умер.

Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. При этом отец хоккеиста отказался винить кого-либо, назвав случившееся несчастным случаем.

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Анастасия Борисова
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