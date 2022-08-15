Названы самые доступные регионы для отдыха по программе кешбэка осенью 2022 года
Самыми бюджетными регионами для санаторного отдыха по программе государственного субсидирования поездок по России оказались курорты Дальнего Востока. Рейтинг мест составили специалисты «Санатории-России.РФ».
Дешевле всего по осеннему этапу программы туристического кешбэка 2022 года будет отправиться в Забайкальский край — средняя стоимость 12-дневной путевки выйдет в 37,2 тысячи рублей. На втором месте Амурская область — отдохнуть в регионе получится за 40,1 тысячи рублей, следом с небольшим отрывом идет Магаданская область — 40,9 тысячи рублей.
«В ТОПе также Хабаровский край (44 880 рублей), Еврейская автономная область (46 080 рублей) и Сахалинская область (46 440 рублей). Если учесть еще и приличный кешбэк, самые дорогие путевки ― в Приморском крае (59 760 рублей) ― уже не покажется такими дорогими», — назвали доступные направления эксперты.
На четвертой строчке оказалась Архангельская область (40 920 рублей), на пятой — Татарстан за (42 120 рублей). Отмечается, что южные регионы традиционно не относится к бюджетным. Например, отдых в Крыму выйдет от 58,4 (Керчь) до 70,3 тысячи рублей (Ялта), в Краснодарском крае — от 58,1 (Краснодар) до 83,3 тысячи рублей (Сочи), Кавминводах — от 74,5 (Железноводск) до 82,4 тысячи рублей (Кисловодск).
При этом стоимость путевок в здравницы Северного Кавказа начинается от 48,7 тысячи рублей (Северная Осетия ― Алания) и доходит до 73,4 тысячи в Ставропольском крае.
Ранее сообщалось, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком начнется 25 августа. Программа будет действовать на поездки по стране с 1 октября по 25 декабря. Отмечалось, что максимальная сумма возврата денег за путешествия на Дальний Восток увеличилась с 20 до 40 тысяч рублей.