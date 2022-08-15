Названы самые доступные регионы для отдыха по программе кешбэка осенью 2022 года

«Санатории-России.РФ»: дешевле всего отдохнуть с кешбэком в 2022 году выйдет в Забайкалье

Самыми бюджетными регионами для санаторного отдыха по программе государственного субсидирования поездок по России оказались курорты Дальнего Востока. Рейтинг мест составили специалисты «Санатории-России.РФ».

Дешевле всего по осеннему этапу программы туристического кешбэка 2022 года будет отправиться в Забайкальский край — средняя стоимость 12-дневной путевки выйдет в 37,2 тысячи рублей. На втором месте Амурская область — отдохнуть в регионе получится за 40,1 тысячи рублей, следом с небольшим отрывом идет Магаданская область — 40,9 тысячи рублей.

«В ТОПе также Хабаровский край (44 880 рублей), Еврейская автономная область (46 080 рублей) и Сахалинская область (46 440 рублей). Если учесть еще и приличный кешбэк, самые дорогие путевки ― в Приморском крае (59 760 рублей) ― уже не покажется такими дорогими», — назвали доступные направления эксперты.

На четвертой строчке оказалась Архангельская область (40 920 рублей), на пятой — Татарстан за (42 120 рублей). Отмечается, что южные регионы традиционно не относится к бюджетным. Например, отдых в Крыму выйдет от 58,4 (Керчь) до 70,3 тысячи рублей (Ялта), в Краснодарском крае — от 58,1 (Краснодар) до 83,3 тысячи рублей (Сочи), Кавминводах — от 74,5 (Железноводск) до 82,4 тысячи рублей (Кисловодск).

При этом стоимость путевок в здравницы Северного Кавказа начинается от 48,7 тысячи рублей (Северная Осетия ― Алания) и доходит до 73,4 тысячи в Ставропольском крае.

Ранее сообщалось, что осенний этап продажи туров по России с кешбэком начнется 25 августа. Программа будет действовать на поездки по стране с 1 октября по 25 декабря. Отмечалось, что максимальная сумма возврата денег за путешествия на Дальний Восток увеличилась с 20 до 40 тысяч рублей.