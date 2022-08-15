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Спорт

Российская команда стала чемпионом международного турнира по Dota 2

Российская Team Spirit победила в турнире PGL Arlington Major по Dota 2 со счетом 3:1

Фото: Aly Song / Reuters

Российская команда Team Spirit обыграла PSG.LGD в гранд-финале международного турнира по Dota 2 PGL Arlington Major 2022. Об этом пишет РИА Новости.

В гранд-финале команда Ярослава Miposhka Найденова со счетом 3:1 обыграла соперников из Китая PSG.LGD, заработав 200 тысяч долларов и 820 очков Dota Pro Circuit. Team Aster, также из Китая, завершила соревнование на третьей строчке.

В составе Team Spirit выступают россияне Александр TORONTOTOKYO Хертек, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов и украинцы Илья yatoro Мулярчук, Мирослав Mira Колпаков.

Еще одна российская команда Virtus.pro заняла седьмое место, получив 12,5 тысяч долларов и 360 очков DPC.

PGL Arlington Major 2022 проходил с 4 по 14 августа в американском Арлингтоне. Команды разыграли призовой фонд в размере 500 тысяч долларов и 4 570 очков Dota Pro Circuit.

Ране сообщалось, что российскому киберспортсмену Ивану Pure Москаленко отказали в выдаче визы США. В апреле из-за его рисунка в форме буквы Z во время перерыва в матче против команды Mind Games команду Virtus.pro дисквалифицировали с турнира в DPC-лиге Восточной Европы.

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Марина Совина
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