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Спорт

Футболистов «Локомотива» закрыли на базе

Футболистов «Локомотива» закрыли на базе в Баковке из-за провального старта в РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Футболисты московского «Локомотива» будут готовиться к матчу шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» на базе в подмосковной Баковке. Об этом представители команды сообщили Sport24.

«По решению руководства и тренерского штаба на этой неделе команда готовится к следующему матчу с заездом на базу», — заявили «железнодорожники». Telegram-канал «Ложа прессы» также подтвердил информацию, отметив, что команду закроют на базе из-за провального старта в РПЛ.

13 августа «Локомотив» спасся от третьего поражения подряд в РПЛ. Команда сыграла вничью с самарскими «Крыльями Советов» со счетом 1:1. В добавленное ко второму тайму времени полузащитник Антон Миранчук реализовал пенальти.

«Локомотив» впервые за 26 лет не одержал ни одной победы в пяти первых турах чемпионата России. Команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка.

Анастасия Борисова
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