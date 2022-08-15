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Спрогнозирована средняя ставка по ипотеке в России к концу года

Аналитик Сухов заявил, что средняя ставка по ипотеке к концу 2022 года составит 6-7%

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

К концу 2022 года средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России может составить 6-7 процентов годовых. Такой прогноз дал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов, пишет РИА Новости.

По данным Банка России на 1 июля, средняя ставка по выданной в течение месяца ипотеке достигла 6,36 процента. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина предположила, что стоимость ипотеки снизится вслед за снижением ключевой ставки Центробанка. Однако существенного уменьшения ставок специалистка не ожидает. «Диапазон снижения, вероятнее всего, не превысит 1,5 процентного пункта, учитывая прогноз Банка России по ключевой ставке на 2022-2023 годы», — пояснила Якушкина.

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При этом заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отметил, что средняя ставка по ипотеке к концу года будет зависеть от доли льготных программ в выдаче — этот показатель сложно спрогнозировать. Так, весной средняя ставка составляла лишь 6,2 процента как раз благодаря льготным программам.

По прогнозам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игоря Галактионова, за 2022 год средняя ставка достигнет 7-7,5 процента. Специалист считает, что на показатель повлияют сохранение льготных программ, дальнейшее смягчение кредитной политики ЦБ и преобладающая доля ипотечных сделок на первичном рынке жилья.

Ранее генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков предсказал, что осенью 2022 года ипотечный рынок России вырастет в 2-2,5 раза. По словам эксперта, это произойдет на фоне снижения Центробанком ключевой ставки до 8 процентов годовых и повышения доступности ипотеки для населения.

Нина Ташевская
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