Предсказано будущее российского рынка ипотеки

Эксперт Летенков: осенью ипотечный рынок вырастет в 2,5 раза

Осенью 2022 года российский рынок ипотеки вырастет в 2–2,5 раза. Такую динамику предсказывает генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, оценка эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Летенкова, причиной снижения объемов ипотечного кредитования в начале года стали высокие ставки. Сейчас, когда ключевая ставка снизилась до 8 процентов годовых, а ипотечные — до 9,9 процента, произойдет рост числа желающих приобрести жилье с помощью кредита. Эксперты ожидают увеличения числа ипотечных сделок к сентябрю.

«Уже сейчас мы видим определенный рост числа просмотров наших объектов. Мы связываем во многом с тем, что уровень ставок стал восприниматься психологически легче. Так, для людей ипотека ниже 10 процентов — это нормально», — заявил Летенков. Он подчеркнул, что для восстановления рынка до объемов 2021 года такой ставки недостаточно — она должна снизиться до 4–6 процентов, чтобы компенсировать существующую в стране неопределенность.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что россияне особенно активно интересуются семейной ипотекой. По итогам первого полугодия 2022-го выдача таких кредитов на жилье выросла на 133 процента.