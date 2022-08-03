Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Предсказано будущее российского рынка ипотеки

Эксперт Летенков: осенью ипотечный рынок вырастет в 2,5 раза

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Осенью 2022 года российский рынок ипотеки вырастет в 2–2,5 раза. Такую динамику предсказывает генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков, оценка эксперта есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам Летенкова, причиной снижения объемов ипотечного кредитования в начале года стали высокие ставки. Сейчас, когда ключевая ставка снизилась до 8 процентов годовых, а ипотечные — до 9,9 процента, произойдет рост числа желающих приобрести жилье с помощью кредита. Эксперты ожидают увеличения числа ипотечных сделок к сентябрю.

«Уже сейчас мы видим определенный рост числа просмотров наших объектов. Мы связываем во многом с тем, что уровень ставок стал восприниматься психологически легче. Так, для людей ипотека ниже 10 процентов — это нормально», — заявил Летенков. Он подчеркнул, что для восстановления рынка до объемов 2021 года такой ставки недостаточно — она должна снизиться до 4–6 процентов, чтобы компенсировать существующую в стране неопределенность.

В июле вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что россияне особенно активно интересуются семейной ипотекой. По итогам первого полугодия 2022-го выдача таких кредитов на жилье выросла на 133 процента.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В Азербайджане сообщили о проведении спецоперации в Нагорном Карабахе
Процесс 3D-печати ускорили
Женщина умерла после операции по уменьшению груди
Россия нашла новый способ тайно продавать нефть западным странам
Учения Китая вокруг Тайваня назвали репетицией реальных боевых действий
Американские ветераны призвали сенат проголосовать против расширения НАТО
Поступок босоногой попутчицы поверг в ужас пассажирку самолета
Предсказано будущее российского рынка ипотеки
Скоростное катание на скейтборде в поезде метро в Москве попало на видео
Врач объяснил россиянам пользу арбузов с нитратами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.