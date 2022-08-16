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Стало известно об отказе «Динамо» подписывать контракт с Дзюбой

«Спорт-Экспресс»: нападающий Артем Дзюба предлагал свои услуги «Динамо» в начале лета

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московское «Динамо» отказалось от подписания контракта с бывшим нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно «СЭ», 33-летний Дзюба предлагал свои услуги бело-голубым в начале лета. Московский клуб ответил отказом, так как атакующая линия команды не нуждалась в усилении. На позиции форварда в «Динамо» выступают россияне Константин Тюкавин и Федор Смолов.

Ранее стало известно, что Дзюба отверг предложение клуба «Пари Нижний Новгород», так как решил попробовать силы в Европе. На игрока претендует турецкий «Адана Демирспор», который готов платить футболисту 1,5 миллиона евро в год.

Также сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Фенербахче». В июле сообщалось, что Дзюба прибыл в расположение «Рубина». Вместе с казанцами игрок решил поддерживать форму.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Николай Костюков
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