Дзюба отказал клубу РПЛ из-за желания играть в Европе

Артем Дзюба отказал клубу РПЛ «Пари Нижний Новгород» из-за желания играть в Европе

Бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба получал предложение от клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

33-летний форвард отказался от игры в чемпионате России, несмотря на готовность нижегородцев платить 1,5 миллиона евро в год. Решение футболиста связано со стремлением выступать в Европе.

Ранее стало известно, что в форварде заинтересован турецкий «Адана Демирспор». В клубе также предложили Дзюбе оклад в 1,5 миллиона евро. Кроме того, в составе турецкой команды выступает бывший партнер россиянина по «Зениту» Ярослав Ракицкий.

В июле генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов признался, что клуб не сможет удовлетворить финансовые требования Дзюбы. Функционер назвал их неподъемными.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал за сине-бело-голубых с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.