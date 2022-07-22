В клубе РПЛ рассказали о неподъемных финансовых запросах Дзюбы

В «Пари Нижнем Новгороде» рассказали о неподъемных финансовых запросах Артема Дзюбы

Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался о перспективах приглашения в команду форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает РИА Новости.

«На сегодняшний день его финансовые запросы для нас неподъемны», — заявил функционер. Он также подчеркнул, что считает Дзюбу профессиональным нападающим, который усилит почти любой клуб Российской премьер-лиги (РПЛ).

10 июля генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу, который не нашел новый клуб. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.