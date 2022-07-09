Гендиректор «Зенита» высказался о будущем Дзюбы

Гендиректор «Зенита» Медведев заявил, что переживает за Дзюбу, который не нашел новый клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем бывшего форварда команды Артема Дзюбы. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Общаюсь с Дзюбой. Я тоже волнуюсь и переживаю, что он пока не нашел команду», — заявил он. Медведев выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, и добавил, что реальным вариантом является «Сочи».

Ранее сообщалось об интересе к Дзюбе со стороны турецких «Фенербахче» и «Галатасарая». Отмечалось, что руководство «Фенербахче» было готово платить форварду 1,2 миллиона евро в год, однако он продолжил переговоры с «Галатасараем».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Сам футболист подтвердил это, опубликовав в соцсетях ролик в костюме Дэдпула. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.