Турецкий клуб предложил контракт Дзюбе
Турецкий клуб «Адана Демирспор» предложил контракт Артему Дзюбе
Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» сделал официальное предложение контракта российскому форварду Артему Дзюбе. Об этом Sport24 сообщил спортивный директор команды Гекхан Гектюрк.
В «Адана Демирспор» выступает бывший одноклубник Дзюбы по «Зениту» — украинец Ярослав Ракицкий. Кроме того, за турецкую команду играет бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли.
10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.
22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.