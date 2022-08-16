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Спорт

Турецкий клуб предложил контракт Дзюбе

Турецкий клуб «Адана Демирспор» предложил контракт Артему Дзюбе

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Турецкий футбольный клуб «Адана Демирспор» сделал официальное предложение контракта российскому форварду Артему Дзюбе. Об этом Sport24 сообщил спортивный директор команды Гекхан Гектюрк.

В «Адана Демирспор» выступает бывший одноклубник Дзюбы по «Зениту» — украинец Ярослав Ракицкий. Кроме того, за турецкую команду играет бывший форвард сборной Италии Марио Балотелли.

10 августа сложности Дзюбы с поиском нового клуба объяснил бывший футболист сборной России Андрей Аршавин. Он заявил, что у игрока завышенные финансовые ожидания.

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.

Алексей Гусев
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