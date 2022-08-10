Аршавин объяснил трудности Дзюбы с поиском нового клуба завышенными финансовыми запросами

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о будущем форварда Артема Дзюбы. Об этом сообщает Sport24.

Экс-игрок связал трудности нападающего с поиском новой команды его завышенными финансовыми запросами. «Если бы он согласился получать меньше определенной суммы, то он бы без проблем нашел себе команду. Сейчас он выбирает по цене и качеству», — объяснил Аршавин.

В июле генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что переживает за Дзюбу. Он выразил надежду, что футболист скоро найдет новый клуб, добавив, что реальным вариантом для игрока является «Сочи».

22 мая петербургский «Зенит» объявил об уходе форварда. Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года, в составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны.