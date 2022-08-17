В Госдуме раскритиковали идею разблокировать Instagram

Депутат Матвейчев: власти не разблокируют Instagram, так как это оружие в информвойне

Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) — это орудие в информационной войне против россиян, считает зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. И власти не пойдут на разблокировку соцсети, о которой просят в партии «Новые люди», заявил он в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратился в Генпрокуратуру с просьбой повторно проверить Instagram на предмет нарушений российского законодательства. В случае устранения соцсетью нарушений депутат попросил снять блокировку, объяснив свою просьбу «интересами российского малого бизнеса».

«Сознание наших граждан стоит бесконечно дороже, чем какие-то доходы какого-то бизнеса. Проблема бизнесменов во власти состоит в том, что они готовы все продать: и суверенитет, и сознание наших граждан. Для них деньги — высшая ценность, а патриотизм, суверенитет и так далее для них ценности никакой не представляют. Власти, поскольку они более ответственные, на это не пойдут», — высказался Матвейчев об инициативе.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал компанию Meta экстремистской, а также запретил Instagram и Facebook в России по иску Генпрокуратуры.

С требованием признать Meta экстремистской организацией 11 марта выступила Генпрокуратура России. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело против компании. Причиной стало сообщение о том, что руководство корпорации разрешило модераторам Facebook и Instagram в ряде стран не удалять призывы к насилию в отношении российских военных. В действиях Meta усмотрели признаки публичных призывов к экстремизму и содействия терроризму.

