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В США оценили российского робота-собаку

The Drive: представленного на «Армии-2022» российского робота-собаку можно купить в Китае

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Робот-собака М-81, представленный на форуме «Армия-2022», поразительно похож на продаваемое в китайских интернет-магазинах изделие UnitreeYushuTechnologyDog компании Unitree Robotic, которое можно купить за 2700 долларов. Российскую новинку оценило американское издание The Drive.

Издание напоминает, что в ходе форума «Армия-2022», целью которого является демонстрация технологических возможностей России, был презентован робот-собака с гранатометом. В публикации поднимаются вопросы касательно того, может ли это изделие дистанционно прицеливаться и выдерживать отдачу при стрельбе.

В издании уверены, что драпировка М-81 тканью призвана скрыть истинное происхождение изделия. «Кажется совершенно очевидным, что робот не был разработан российским производителем», — говорится в публикации. Там же делается вывод, что польза от подобного оружия в настоящее время сомнительна.

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В августе российская компания «Интеллект Машин» представила на форуме «Армия-2022» робота-собаку М-81, который может нести вооружение и вести прицельную стрельбу. Представитель компании отметил, что в боевых условиях робот может вести прицельный огонь, обеспечивать целеуказание, доставлять оружие и боеприпасы, а также осуществлять патрулирование.

В августе 2018 года автор The Drive Тайлер Роговей заявил, что российский робот «Игорек» и активный экзоскелет с электромоторами и аккумулятором, представленные тогда же концерном «Калашников» на форуме «Армия-2018», не имеют никакого отношения к реальному оружию, которое может появиться в ближайшей перспективе.

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Иван Потапов
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