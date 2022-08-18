Мосгорсуд вновь отказался освободить из СИЗО обвиненного в госизмене Сачкова

Мосгорсуд снова оставил в СИЗО обвиненного в госизмене основателя Group-IB Сачкова

Московский городской суд снова отказался освободить из СИЗО основателя компании Group-IB Илью Сачкова, отклонив апелляционную жалобу его адвоката и оставив решение об его аресте в силе. Об этом в четверг, 18 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По решению Лефортовского суда он будет находится в СИЗО до 28 сентября.

Бизнесмен был арестован 29 сентября 2021 года. Его обвинили по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Фабула дела не известна из-за наличия грифа «секретно» на его материалах.

22 марта сообщалось, что Сачков попросил выпустить его из СИЗО, чтобы он мог «работать на благо Родины» и быть полезным стране в нынешних условиях.

«Наблюдая за происходящими событиями, я понимаю, что нужен сейчас России как никогда, и прошу выпустить меня из-под стражи на период следствия, чтобы иметь возможность работать и использовать свои компетенции на благо страны», — сказано в заявлении Сачкова, которое журналисты Forbes получили от адвоката бизнесмена Сергея Афанасьева.