Латвийская федерация оценила отказ экс-российской гимнастки выступать за страну

В Федерации гимнастики Латвии заявили, что не ожидали отказа Полстяной выступать за страну

Генеральный секретарь Федерации гимнастики Латвии Наталия Прокофьева оценила решение россиянки Елизаветы Полстяной отказаться от выступлений за сборную страны. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы не ожидали такой реакции со стороны Елизаветы, очень жаль, что в данной ситуации ее эмоции взяли верх над здравым смыслом», — заявила Прокофьева. Она добавила, что федерация пыталась найти разумный компромисс, однако окончательное решение было принято спортсменкой.

17 августа Полстяная объявила, что отказывается продолжать карьеру в Латвии. Причиной она назвала наличие у нее российского гражданства, от которого в Латвии у нее просили отказаться.

6 августа гимнастка сообщила, что ей запретили выступать на предстоящем чемпионате мира. Позднее латвийская федерация разрешила спортсменке принять участие в турнире, однако все расходы она должна была взять на себя.

Полстяная родилась в Латвии в семье россиян. Она начала свою карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и стала выступать за сборную страны. На чемпионате мира 2021 года гимнастка заняла 15-е место в индивидуальном многоборье, на чемпионате Европы-2022 она расположилась на 12-м месте.