Непобежденный боец объяснил отсутствие Нурмагомедова в топ лучших от главы UFC

Боец MMA Романов объяснил отсутствие Нурмагомедова в топе лучших по версии главы UFC

Непобежденный молдавский боец смешанного стиля (MMA) Александр Романов объяснил отсутствие бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова в топ лучших по версии главы промоушена Дэйны Уайта. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен обратил внимание на то, что это личное мнение Уайта. «Он говорил о бойцах, повлиявших на UFC. С одной стороны, я с ним согласен: Ронда Роузи, [Конор] Макгрегор были рейтинговыми бойцами, показывали красочные поединки, работали с публикой. К тому же не все фанаты понимают красоту борьбы», — заявил он.

12 августа Уайт назвал топ-5 лучших бойцов в истории UFC. Он включил в список Роузи, Макгрегора, а также Джона Джонса, Андерсона Силву и Жоржа Сен-Пьера. При этом глава промоушена не включил в рейтинг Нурмагомедова.

Россиянин входит в Зал славы UFC. Отечественный боец трижды защитил пояс чемпиона организации и ни разу не уступал в профессиональной карьере. На его счету 29 побед в 29 поединках.