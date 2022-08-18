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В МЧС предупредили об угрозе возгорания торфяников и лесов в Подмосковье

В МЧС России предупредили, что в Подмосковье прогнозируется возгорание торфяников и лесов

Фото: Shutterstock

С 19 по 22 августа в Подмосковье прогнозируется самый высокий, пятый класс пожарной опасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Собеседник агентства предупредил, что в ближайшие четыре дня в Московской области существует угроза возгорания лесов, травы, торфяников и легковоспламеняющихся материалов.

В ведомстве добавили, что в главном управлении регионального МЧС организовали штаб по контролю за пожароопасной обстановкой.

Ранее сообщалось, что мощные лесные пожары охватили Рязанскую область. Для координации работ по их тушению на место вылетел глава МЧС России Александр Куренков. Дым от возгораний дошел до Московского региона. Жители отдельных районов Москвы и Подмосковья второй день жалуются на запах гари.

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24 августа 2021

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с Лентой.ру заявил, что смог продержится в Москве еще 36-48 часов. Он рекомендовал жителей районов, где ощущается запах гари, меньше находиться на улице и носить медицинские маски.

В МЧС Московской области заверили, что угрозы повторения ситуации с сильным смогом, которая наблюдалась в Москве в 2010 году, нет. По информации ведомства, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. В свою очередь, руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание, что сейчас горят те же места, что и в 2010 году, только теперь пожар охватил не только торф и лес, но и завалы мертвой древесины.

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Константин Лысяков
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