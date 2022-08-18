Москвичам посоветовали надевать на улице маски из-за смога

Синоптик Тишковец советовал москвичам находиться на улице в масках из-за смога

Смог продержится в Москве еще 36-48 часов, поэтому не желательно продолжительно находиться на улице. Если в этом есть необходимость, нужно использовать медицинскую маску. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Что это за смог?

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары. Дымку можно было заметить, в частности, на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа дымка распространилась уже почти по всем районам Москвы.

Специалист отметил, что в Москве и Подмосковье запах гари ощущается уже существенно и дышать становиться намного тяжелее.

«Концентрация вредных примесей в воздухе только нарастает. Понятно, что в Рязанской области, где очаги лестных пожаров, она просто зашкаливает. И все это по воздушному потоку идет в Москву. Даже официальные данные метеостанций уже выдают смог, именно значок смога, и ухудшение видимости: на ВДНХ — 5,8 километра, на Балчуге в центре Москвы — уже 4 километра. Это данные на 9 часов утра», — сказал он.

Этот поток продержится в Москве ближайшие 36-48 часов Евгений Тишковец главный специалист центра погоды «Фобос»

«В воскресенье поток начнет подворачивать на южное направление. Соответственно, если пожары в Рязанской области не прекратятся, то поток пойдет восточнее Москвы», — сообщил Тишковец.

Советы для москвичей и гостей столицы

Тишковец рассказал, что необходимо предпринять, чтобы воздействие смога на организм прошло наименее заметно.

Необходимо пить больше чистой воды, по возможности держать окна закрытыми, проводить в помещениях влажную уборку, включить увлажнители и кондиционеры Евгений Тишковец главный специалист центра погоды «Фобос»

«Я бы не рекомендовал долго находиться на улице, а если вы вышли, то пользоваться средствами индивидуальной защиты. Конечно, никаких спортивных мероприятий, потому что любая физическая нагрузка заставляет человека дышать чаще, глубже, а это в сложившейся экологической обстановке негативно скажется на здоровье», — посоветовал он.

Специалист уведомил, что помимо опасного смога в Москве о Подмосковье наблюдается еще аномальная температура, которая усугубляет ситуацию.

«Сегодня в Москве 29-31 жары, по области 27-32 — это аномальная жара, на 9 градусов выше нормы. И закольцовывает этот нелицеприятный коктейль из опасных явлений космическая погода. Она добавляет своего "перца", потому что сегодня пик магнитных бурь. А магнитные бури — это отрицательное воздействие на самочувствие, на здоровье людей, это даже может сказываться и на работоспособность техники», — сообщил он.

Погода в Москве

Также Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни. «В пятницу и выходные нас прикроет облаками, жара спадет до 23-28. Но в начале следующей недели антициклон вновь выдавит эти облачные поля. Вновь станет много солнца, и столбики термометров устремятся в сторону тридцатиградусной высоты», — подытожил он.

Ранее метеоролог заявил, что смог 2010 года и нынешняя дымка в Москве — совершенно разные ситуации. Он объяснил, что сейчас загорелись леса, а тогда — торфяники, которые горят дольше.