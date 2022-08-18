Задымление в Москве связали со смогом 2010 года

В Greenpeace связали задымление в Москве с горением остатков лесных пожаров 2010 года

Задымление в Москве, вызванное лесными пожарами в Рязанской области, связано со смогом 2010 года — сейчас горят те же места, что и тогда, только теперь горит не только торф и лес, но и завалы мертвой древесины. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин.

«Довольно необычная засуха, необычная жара — горят те самые места, которые горели в 2010 году, то есть теперь там горит не только торф и лес, но и завалы мертвой древесины, оставшейся после пожара 2010 года. В каком-то смысле они тяжелее и опаснее. Но многое было сделано, поэтому ситуация не такая запущенная и площади не такие большие, как в 2010 году, поэтому будем надеяться, что с меньшим задымлением мы пройдем этот сезон», — сказал он.

Куксин добавил, что пока в прогнозе восточный и юго-восточный ветер, необходимо принимать все меры безопасности: меньше двигаться, пить больше воды, проветривать помещения, только когда нет дыма, уплотнять окна, а также использовать увлажнители воздуха и кондиционеры.

Сейчас в Рязанской области горит около 40 гектаров леса. Дымка от лесных пожаров дошла до разных районов Москвы: центра, запада и юго-запада. Москвичи публикуют кадры задымления и жалуются на едкий запах гари. Роспотребнадзор рекомендует носить маски.

В 2010 году летом в Москве был смог из-за сильной жары и горения торфа в подмосковных лесах, дымовая завеса держалась около месяца. Концентрация загрязняющих веществ на территории столицы превышала предельно допустимую норму в несколько раз. Так, по угарному газу превышение было до семи раз, по взвешенным веществам — до 16.

В подмосковном главке МЧС заверили, что сейчас в Москве нет угрозы повторения ситуации с сильным смогом. Там заявили, что торфяники, которые горели в 2010 году, в настоящий момент затоплены, угроза торфяных пожаров отсутствует.