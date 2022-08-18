В МЧС оценили возможность повторения смога 2010 года в Москве

В МЧС исключили возможность повторения в Москве смога 2010 года из-за пожаров под Рязанью

В Москве нет угрозы повторения ситуации с сильным смогом, которая наблюдалась в столице в 2010 году. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного главка МЧС, передает «Интерфакс».

«На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день», — сообщили в министерстве.

Там добавили, что торфяники в настоящий момент затоплены, угроза торфяных пожаров отсутствует.

В службах мониторинга за состоянием лесного хозяйства в Подмосковье также исключили возможность повторения смога 2010 года в столице. Там уточнили, что сильный запах гари ощущается в городе из-за пожаров в Рязанской области.

В Гидрометцентре также исключили повторение погодной аномалии 2010 года в Москве. Как сообщил «Говорит Москва» начальник отдела центра Анатолий Цыганков, сейчас в столичном регионе не так жарко, как в период горения торфяников 12 лет назад.

Рязанскую область охватили мощные пожары — в регионе горит около 40 гектаров леса. Дымка от пожара дошла до центра Москвы, жители также жалуются на запах гари. В частности, легкий смог с утра был заметен на западе, юго-западе, а также в центре города.

По мнению синоптика Евгения Тишковца, запах гари в Москве может продержаться в ближайшие 36-48 часов, так как направление ветра не изменится.

Летом 2010 года Москву накрыл смог из-за сильной жары и продолжительного горения торфа в лесах Подмосковья. Синоптики назвали лето 2010 года самым жарким за последние полвека. Концентрации загрязняющих веществ на территории столицы превышали предельно допустимые в несколько раз: по угарному газу — почти до 7, по взвешенным веществам — до 16 раз. Сильнейшая дымовая завеса стояла в городе почти месяц.