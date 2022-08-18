Сложность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС объяснили

Ученый ИМЭМО РАН Стефанович: демилитаризировать зону ЗАЭС мешает отсутствие третьей силы

Создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) сегодня осложнено тем, что найти третью, непредвзятую сторону для контроля над ситуацией проблематично, а в противном случае потенциальные риски только возрастают. Тем не менее обеспечение безопасности возможно в случае принятия на себя российской и украинской сторонами определенных обязательств. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

Предложение Украины о формировании так называемой демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС является неприемлемым. Таким образом его отверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. По его словам, такое решение сделает станцию более уязвимой. Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что Киев много раз «демонстрировал свою способность устраивать провокации».

Нереализуемый вариант

«Демилитаризованная зона ведь не берется сама по себе. Она появляется вместе с третьей стороной, отвечающей за порядок, — объяснил Стефанович. — Сейчас на ЗАЭС есть украинский персонал, который подотчетен "Энергоатому", со стороны России тоже осуществляется эффективный контроль. То есть у нас две контролирующих стороны. Но, если появится третий участник процесса, возможно осуществление провокаций со стороны любой стороны, контроль размывается».

В теории казалось бы логичным найти третью, непредвзятую сторону, способную взять на себя контролирующие функции. Но в рамках текущего конфликта непредвзятых сторон, по словам специалиста, практически не осталось.

У всех сегодня свои цели, своя повестка, так что найти по-настоящему нейтральную сторону, да еще и с серьезным опытом эксплуатации АЭС, — довольно сложная задача Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Скоординированные односторонние обязательства

«На мой взгляд, достаточно бы было просто заявлений о том, что АЭС не используется для базирования российских вооружений и техники, и о том, что на определенном расстоянии от электростанции не должны прилетать ракеты и беспилотники, — предложил Стефанович. — В таком формате договоренность, действительно, может быть достигнута».

По словам специалиста, российское Минобороны уже продемонстрировало готовность пойти на такой шаг: подтвердить наличие или отсутствие вооружений и техники можно с помощью спутниковых снимков.

Получается, что формально это не демилитаризация, но скоординированное обязательство: Россия не использует ЗАЭС для базирования, Украина обязывается не допускать прилетов в определенном радиусе. Все это будет мониториться с помощью различных спутников Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

Стефанович добавил, что создание демилитаризованной зоны — процесс крайне непростой с точки зрения организации. Гарантировать, что появится третья непредвзятая сторона, довольно сложно, ведь в конфликт вовлечено слишком большое число участников. Кроме того, третья сторона должна обладать еще и опытом в эксплуатации АЭС.

«Нейтралитет Швейцарии уже находится под вопросом. Китай — тоже маловероятно, как и Индия. Южная Корея присоединилась к санкциям, но не полностью, так что трудности могут быть и здесь», — перечислил эксперт.

Ранее главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров не исключил, что авария на ЗАЭС может произойти по фукусимскому сценарию.

18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. По его словам, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.