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В МИД отвергли предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС

МИД РФ назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Предложение Украины о формировании так называемой демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС является неприемлемым. Таким образом его отверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, передает ТАСС.

По его словам, такое решение сделает станцию более уязвимой. Кроме того, представитель ведомства подчеркнул, что Киев много раз «демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования».

Нечаев добавил, что российская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ. «Чтобы предотвратить ядерную катастрофу, необходимо заставить украинские подразделения прекратить обстрелы», — заключил он.

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Ранее главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров не исключил, что авария на ЗАЭС может произойти по фукусимскому сценарию.

18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. По его словам, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.

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Варвара Кошечкина
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