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Оценена возможность аварии на Запорожской АЭС по фукусимскому сценарию

Главред AtomInfo.ru Уваров заявил о возможности аварии на ЗАЭС по фукусимскому сценарию

Фото: YOMIURI / Reuters

Главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров оценил возможность аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по фукусимскому сценарию. В беседе с ТАСС он заявил, что подобный исход событий вполне вероятен.

«Авария типа фукусимской, с пароциркониевой реакцией, на ЗАЭС возможна. И там и там есть вода и циркониевая оболочка ТВЭЛов (оболочка тепловыделяющего элемента ядерного реактора — прим. «Ленты.ру»)», — отметил эксперт.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что действия Вооруженных сил Украины на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. По его словам, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны.

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В свою очередь, энергетик Сергей Кондратьев указал на то, что последствия удара по ЗАЭС могут быть сопоставимы с чернобыльской катастрофой, когда было запрещено проведение сельскохозяйственных работ, сбор ягод и грибов, а также резко возросло число онкологических заболеваний в пораженных регионах.

18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. По его словам, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года. В результате цунами, вызванного землетрясением магнитудой 9,1, вышла из строя система охлаждения реакторов. Из-за этого произошел взрыв, разрушение энергоблоков и выброс радиоактивных веществ.

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Варвара Кошечкина
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