Оценена возможность аварии на Запорожской АЭС по фукусимскому сценарию
Главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров оценил возможность аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) по фукусимскому сценарию. В беседе с ТАСС он заявил, что подобный исход событий вполне вероятен.
«Авария типа фукусимской, с пароциркониевой реакцией, на ЗАЭС возможна. И там и там есть вода и циркониевая оболочка ТВЭЛов (оболочка тепловыделяющего элемента ядерного реактора — прим. «Ленты.ру»)», — отметил эксперт.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов предупредил, что действия Вооруженных сил Украины на ЗАЭС могут привести к ситуации, аналогичной радиационной аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. По его словам, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны.
В свою очередь, энергетик Сергей Кондратьев указал на то, что последствия удара по ЗАЭС могут быть сопоставимы с чернобыльской катастрофой, когда было запрещено проведение сельскохозяйственных работ, сбор ягод и грибов, а также резко возросло число онкологических заболеваний в пораженных регионах.
18 августа официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита на Украину генсекретаря ООН Антониу Гутерриша. По его словам, таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.
Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года. В результате цунами, вызванного землетрясением магнитудой 9,1, вышла из строя система охлаждения реакторов. Из-за этого произошел взрыв, разрушение энергоблоков и выброс радиоактивных веществ.