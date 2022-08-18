Последствия удара по Запорожской АЭС сравнили с Чернобылем

Энергетик Кондратьев сравнил потенциальную катастрофу на ЗАЭС с Чернобылем

Последствия удара по Запорожской АЭС (ЗАЭС) могут быть сопоставимы с чернобыльской катастрофой, когда было запрещено проведение сельскохозяйственных работ, сбор ягод и грибов, а также резко возросло число онкологических заболеваний в пораженных регионах. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал энергетик, замруководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

В случае, если при провокации Киева на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) произойдет выброс 25 процентов содержимого хотя бы одного реактора, радиоактивные вещества накроют Прибалтику и Скандинавский полуостров, спрогнозировали ранее в Минобороны России.

«Базовой проблемой, с которой мы столкнемся, станет то, что наша окружающая среда окажется заражена радиоактивными веществами так же, как это было в случае с Чернобылем, — предупредил Кондратьев. — Тогда в значительной части Белоруссии, в Брянской области, в части Киевской области было запрещено проведение сельскохозяйственных работ, сбор грибов и ягод, потому что все это накапливалось в растениях, и их употребление было опасно для населения».

Эксперт также предупредил о росте числа онкологических болезней в пораженных районах.

«Также надо понимать, что когда происходит такая катастрофа, это не значит, что произойдет взрыв как в Хиросиме и Нагасаки и сразу погибнет большое число людей. Эффект от заражения может быть постепенным, но не менее серьезным и существенным как для человека, так и для экономики», — считает энергетик.

По его словам, Запорожская область является экономически развитым регионом с большой плотностью населения, с высокой экономической активностью. С этой точки зрения, и для соседних с Украиной государств, и для самих граждан экономический ущерб может оказаться крайне существенным даже в случае, если сама катастрофа не коснется их напрямую.

Ранее сообщалось, что работавший на ЗАЭС наводчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) передавал информацию о целях на объекте в Службу безопасности Украины (СБУ). Также уточняется, что наводчики арестованы, в случае признания их виновности им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.