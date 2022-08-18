Положение на Запорожской АЭС решили отслеживать с помощью беспилотников

В Запорожье заявили, что беспилотники будут отслеживать положение на ЗАЭС в режиме онлайн

Беспилотники будут снимать и транслировать положение на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в режиме онлайн. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По данным Минобороны России, войска Украины готовят провокацию на станции. По этой причине все возможные «прилеты», как отметил Рогов, будут фиксироваться в прямом эфире.

По мнению члена главного совета администрации региона, вероятность провокации на ЗАЭС «не просто намного выше среднего, а она близка к 100 процентам». Рогов передал беспилотники на станцию, чтобы те вели «постоянные съемки» предприятия для Росгвардии и силовиков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что действия ВСУ на ЗАЭС должны привести к аварии, аналогичной той, что произошла на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011-м. По его словам, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов произойдет перегрев активной зоны.

Главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров также оценил возможность аварии на ЗАЭС по фукусимскому сценарию. Он заявил, что подобный исход событий вполне вероятен.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита в республику генсекретаря ООН. Он также отметил, что таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.