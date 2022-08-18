Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Положение на Запорожской АЭС решили отслеживать с помощью беспилотников

В Запорожье заявили, что беспилотники будут отслеживать положение на ЗАЭС в режиме онлайн

Фото: РИА Новости

Беспилотники будут снимать и транслировать положение на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в режиме онлайн. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По данным Минобороны России, войска Украины готовят провокацию на станции. По этой причине все возможные «прилеты», как отметил Рогов, будут фиксироваться в прямом эфире.

По мнению члена главного совета администрации региона, вероятность провокации на ЗАЭС «не просто намного выше среднего, а она близка к 100 процентам». Рогов передал беспилотники на станцию, чтобы те вели «постоянные съемки» предприятия для Росгвардии и силовиков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что действия ВСУ на ЗАЭС должны привести к аварии, аналогичной той, что произошла на АЭС «Фукусима-1» в Японии в 2011-м. По его словам, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов произойдет перегрев активной зоны.

Главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров также оценил возможность аварии на ЗАЭС по фукусимскому сценарию. Он заявил, что подобный исход событий вполне вероятен.

Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Киев готовит на Запорожской АЭС провокацию во время визита в республику генсекретаря ООН. Он также отметил, что таким образом Россию хотят обвинить в создании техногенной катастрофы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В МИД рассказали о перспективах прямого столкновения России с США и НАТО
Врач опровергла мнение европейских врачей о пользе кока-колы при инфекциях
Зеленский раскрыл содержание беседы с Эрдоганом
Спасен подавившийся слишком большой змеей орел
Брэд Питт выплатит жильцам построенных им домов 20,5 миллиона долларов
Казахстан увеличил поставки смартфонов в Россию в тысячи раз
Популярная порноактриса рассказала о самой пугающей встрече
Положение на Запорожской АЭС решили отслеживать с помощью беспилотников
Иммунолог перечислил действия при первых признаках ОРВИ
Россиянка избавилась от огромных бровей и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.