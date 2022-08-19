Политолог объяснил важность визита Путина на саммит G20

Политолог Гращенков назвал саммит G20 площадкой для диалога Путина с Западом

Визит на саммит G20 в ноябре в Индонезии станет позволит президенту России Владимиру Путину обсудить важные вопросы с лидерами западных стран. Почему важна именно эта поездка, в разговоре с «Лентой.ру» объяснил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

«Формат G20 подразумевает, что это какая-то последняя площадка для диалога, на которой можно что-то обсуждать. А обсудить много что можно — от контуров будущего мира до каких-то прикладных проблем, связанных с продовольственной безопасностью, энергетической и так далее. Тем более, что это расширенный формат и страна (Индонезия — прим. "Ленты.ру") нейтральная. Тем более там будет [председатель КНР] Си Цзиньпин, который выступает в тандеме [с Путиным]», — объяснил политолог.

Визит Владимира Путина на G20 будет важен для членов саммита, уверен Илья Гращенков.

Есть этот элемент токсичности, его, наверное, будут проявлять западные страны, кто-то наоборот будет подчеркивать, что готов быть другом Илья Гращенков директор Центр развития региональной политики

«Сейчас есть определенный бойкот России в мире, это скажется на общении. Переговоры, когда все сидят за одним столом, пройдут в обычном формате», — заключил он.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что Владимир Путин намерен лично принять участие в саммите G20 на острове Бали в ноябре. По его словам, российский лидер сам подтвердил планы приехать на встречу «Большой двадцатки». Также Видодо сообщил, что саммит посетит председатель КНР Си Цзиньпин.

Ранее в пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что глава государства заинтересован во встрече с лидерами G20, однако формат — очно или по видеосвязи — он позже определит сам.