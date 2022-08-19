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Спорт

Тарасова оценила переход российской фигуристки в сборную Канады

Тарасова заявила, что ей не обидно из-за перехода фигуристки Ширяевой в сборную Канады

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила переход российской фигуристки Ульяны Ширяевой в сборную Канады. Ее слова приводит РБК.

Тарасова заявила, что ей не обидно из-за смены фигуристками спортивного гражданства. «В переходе спортсменов нет никаких сложностей. Тем более в нынешних условиях незачем это обсуждать. Они уходят от нас, зато это хорошая страница в их жизни и карьере», — посчитала она.

О переходе 15-летней Ширяевой стало известно 19 августа. Отмечалось, что спортсменка переехала в Канаду и допущена к региональным соревнованиям, однако в настоящее время ожидает разрешения на переход от Федерации фигурного катания на коньках России.

В 2021 году Ширяева завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка России среди юниоров, а в 2022-м она стала 11-й на первенстве России среди юниоров. Бывший тренер спортсменки Алексей Василевский рассказал, что фигуристка почти владеет двумя четверными прыжками и тройным акселем.

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Анастасия Борисова
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