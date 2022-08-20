В киевском метро облили краской бюст Пушкина

«Эспрессо»: на станции метро «Университет» в Киеве облили краской бюст Пушкина

На станции метро «Университет» в Киеве облили краской бюст русского поэта Александра Пушкина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал «Эспрессо».

По информации вещателя, политический эксперт Андрей Смолый опубликовал фото памятника, где видно, что бюст наполовину облит красной жидкостью. Смолый также выразил недоумение по поводу того, что бюст Пушкина и других российских деятелей науки и искусства все еще стоят в Киеве.

На той же станции кроме памятника Пушкину также установлены бюсты Максима Горького, Дмитрия Менделеева и Михаила Ломоносова, а из украинских ученых и писателей — Тараса Шевченко, Ивана Франко, Григория Сковороды и Александра Богомольца.

Ранее в Александрии Кировоградской области Украины демонтировали бюст известного русского писателя Максима Горького. по решению сессии и исполкома городского совета. Как рассказала пресс-секретарь органа местного самоуправления Юлия Марюхно, памятник будет храниться на территории коммунального предприятия, осуществившего демонтаж, до дальнейшийх распоряжений.

27 июля стало известно, что украинские власти демонтировали в городе памятник русскому поэту Александру Пушкину. Бюст литератора из кованной меди стоял в городе более 20 лет, его воздвигли «в знак пребывания великого поэта на запорожской земле в мае 1820 года».

В мае 2022 года власти Киева приняли решение демонтировать более 40 памятников, связанных с Россией. 7 июля стало известно, что под украинской столицей снесли монумент 300-летию воссоединения России и Украины.