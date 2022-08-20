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Шойгу заявил о непринятии многими украинцами «нацистской» политики Киева

Шойгу заявил о непринятии многими жителями Украины «нацистских устремлений» правительства

Фото: Mikhail Tereshchenko / Reuters

Многие украинцы не приняли политику Киева, связанную с реабилитацией нацизма и ненавистью ко всему, что связано с Россией. Об этом заявил в субботу, 20 августа, министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

«Официальный Киев открыто объявил себя наследником и продолжателем дела кровавых украинских националистов. Верховная рада провозгласила боевиков ОУН-УПА (запрещенная в России экстремистская организация) бойцами за национальную независимость. После распада Советского Союза в Вашингтоне сделали все для создания из Украины антипода России», — сообщил Шойгу, выступая на пленарном заседании первого Международного антифашистского конгресса.

По его словам, после распада СССР власти США сделали все, чтобы сделать Украину «антиподом» России. Появились законы, запрещающие русские издания, русский язык и русскую культуру. При этом большая часть жителей Украины не приняла новую идеологию. «В том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских устремлениях», — добавил министр.

Шойгу отметил, что именно из-за этого официальный Киев развернул против них «жесткую карательную операцию».

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Елизавета Новикова
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