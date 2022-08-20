Тренер «Торино» посочувствовал Миранчуку
Тренер «Торино» Иван Юрич посочувствовал получившему травму Алексею Миранчуку
Главный тренер «Торино» Иван Юрич высказался о травме российского полузащитника команды Алексея Миранчука. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
Специалист посочувствовал хавбеку. «Мне очень жаль Миранчука, он забил и теперь выбыл надолго. Это огромная проблема, он уникальный игрок для нашей команды», — заявил Юрич.
Миранчук получил травму 14 августа в дебютном матче против «Монцы» в первом туре чемпионата Италии. Россиянин отметился в этой встрече голом.
Российский футболист из-за травмы пропустит минимум месяц. Речь идет о растяжении связок. Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды до конца сезона.